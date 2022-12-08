Обсяги міжнародної допомоги на кінець року можуть перевищити 31 мільярд – НБУ

Національний банк очікує, що за підсумками року обсяги міжнародної допомоги перевищать 31 мільярд доларів.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу щодо оголошення рішення з монетарної політики.

"У другому півріччі 2022 року міжнародні партнери суттєво розширили фінансову підтримку України, що стало вагомим чинником збереження макрофінансової стабільності. Очікується, що за підсумками цього року обсяги міжнародної допомоги перевищать 31 млрд дол США", – сказав очільник регулятора.

Також фінансова допомога від міжнародних партнерів, необхідна для фінансування дефіциту бюджету та відновлення економіки бйде надходити й у 2023 році.

Він нагадав, що вже озвучені попередні домовленості про надання Європейським Союзом 18 млрд євро, а також близько 10 млрд дол від США.

"Як і цього року, очікується, що значна частка цих коштів надходитиме у вигляді грантів, що не збільшуватиме боргове навантаження України у післявоєнний період", – наголосив Пишний.

Також НБУ досягнув прогресу в перемовинах з МВФ щодо укладення нової Моніторингової програми із залученням Ради Фонду. Її фінальне затвердження сприятиме залученню фінансування від інших міжнародних донорів у 2023 році.

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У Нацбанку очікують, що після завершення Моніторингової програми Україна зможе отримати доступ до програми розширеного фінансування.

Також тривають перемовини щодо фінансування й з іншими країнами-партнерами та міжнародними фінансовими організаціями.

Нагадуємо:

Національний банк України на засіданні у четвер, 8 грудня, очікувано не змінив облікову ставку та залишив її на рівні 25%.

Економічна правда