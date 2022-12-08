Жити на роботі: Маск зробив у штаб-квартирі Twitter "готель" для співробітників

Ілон Маск, віднедавна очільник і власник соціальної платформи Twitter, розташував у штаб-квартирі компанії у Сан-Франциско ліжка для співробітників, які перепрацьовують.

Про це повідомляє BBC.

У розпорядження ВВС потрапили фотографії офісних приміщень Twitter, які були переобладнаних під спальні. На одному зі знімків можна побачити кімнату з двоспальним ліжком, шафою і тапочками.

ввс

Колишній працівник сказав, що новий очільник Twitter Ілон Маск залишається в штаб-квартирі весь час відколи придбав компанію. Сам Маск написав у твіті, який згодом видалив, що буде працювати і спати в офісі "поки проблеми в компанії не будуть вирішені".

Сенатор від штату Каліфорнія Скотт Вінер у коментарі BBC заявив, що Маск "змушує їх [працівників] спати в Twitter. … Зрозуміло, що він насправді не піклується про людей. Він не піклується про людей, які працюють на нього".

ввс

Такому "готелю" передував ультиматум від Маска до працівників компанії: у листопаді від вимагав від співробітників зобов’язатись працювати у високоінтенсивному режимі, або прийняти пропозицію звільнення з компанії з компенсацією. Після цього сотні працівників звільнилися.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі Департамент будівельної інспекції Сан-Франциско підтвердив, що розслідує потенційні порушення будівельних норм після скарги. НатомістьМаск заявив, що місто атакує компанії за надання ліжок "втомленим працівникам".