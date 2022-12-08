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Курс валют на 8 грудня: гривня дещо зміцнилася в касах банків

Четвер, 8 грудня 2022, 12:39 - Економічна правда

У четвер, 8 грудня, гривня продовжила повільно зміцнюватися проти долара, готівкові курси в касах банків дещо знизились.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:10 курс долара на "чорному ринку" становив 39,79 - 39,91 грн, а у середу, 7 грудня, коливався на рівні 39,80 - 40,04 грн. 

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 41,39 - 41,70 грн. Для порівняння, у середу курс коливався на рівні 41,34 - 41,68 грн. 

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 39,725 - 40,2 грн (курс на 7 грудня – 39,8 - 40,3 грн);
  • Євро – 41,0 - 41,8 грн (курс на 7 грудня – 41,0 - 41,87 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 39,25 - 39,75 грн;
  • Ощадбанк – 39,85 - 40,45 грн;
  • Укрексімбанк – 39,75 - 40,25 грн;
  • Райффайзен – 39,8 - 40,2 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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