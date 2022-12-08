Курс валют на 8 грудня: гривня дещо зміцнилася в касах банків
Четвер, 8 грудня 2022, 12:39 -
У четвер, 8 грудня, гривня продовжила повільно зміцнюватися проти долара, готівкові курси в касах банків дещо знизились.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 12:10 курс долара на "чорному ринку" становив 39,79 - 39,91 грн, а у середу, 7 грудня, коливався на рівні 39,80 - 40,04 грн.
Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 41,39 - 41,70 грн. Для порівняння, у середу курс коливався на рівні 41,34 - 41,68 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 39,725 - 40,2 грн (курс на 7 грудня – 39,8 - 40,3 грн);
- Євро – 41,0 - 41,8 грн (курс на 7 грудня – 41,0 - 41,87 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 39,25 - 39,75 грн;
- Ощадбанк – 39,85 - 40,45 грн;
- Укрексімбанк – 39,75 - 40,25 грн;
- Райффайзен – 39,8 - 40,2 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.
ВІДЕО ДНЯ