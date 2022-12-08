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У листопаді уряд переказав місцевим бюджетам майже 10 мільярдів

Четвер, 8 грудня 2022, 12:12 - Анастасія Жарикова

У листопаді місцеві бюджети отримали 9,9 мільярда гривень трансфертів з державного бюджету.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Загалом з початку року на 1 грудня місцевим бюджетам Кабмін переказав 123,4 млрд грн, що становить 75.9 % від передбачених розписом асигнувань, зокрема:

  • базову дотацію – 14,9 млрд грн;
  • освітню субвенцію – 88,6 млрд грн.

"Також у розпорядженні органів місцевого самоврядування щомісячно залишається реверсна дотація в обсязі 899 млн грн, яка не перераховується до державного бюджету в умовах воєнного часу", – додали в Мінфіні.

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами за січень – листопад 2022 року збільшились на 90,1 млрд грн і станом на 1 грудня становлять 146,5 млрд гривень.

У міністерстві зауважили, що залишки коштів збільшилися у всіх регіонах України. За рахунок них органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.

 
Мінфін

Економічна правда

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