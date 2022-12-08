В енергосистемі зберігається значний дефіцит – Укренерго

На 11:00 четверга через пошкодження від російських ракетних ударів по електростанціям та високовольтній мережі в системі зберігається значний дефіцит електроенергії.

Про це повідомила пресслужба оператора системи передачі Укренерго.

Зазначається, що оператор довів для обленерго ліміти споживання електроенергії.

"Вже зранку в кількох областях перевищено ліміти споживання і застосовано режим аварійних відключень", – повідомив оператор.

Крім того, ситуацію в енергосистемі ускладнюють погодні умови: в багатьох регіонах на заході країни мороз, дощ зі снігом та сильні пориви вітру, які спричиняють обледеніння проводів та їхнє пошкодження.

Наразі найскладніша ситуація зберігається в східному регіоні. Ввечері у середу російські окупанти знову здійснили масований артилерійський обстріл низки районів. "Там, де дозволяє ситуація, проводиться обстеження стану електромереж. Після отримання допуску від військових будуть розпочаті ремонтні роботи", – зазначили в Укренерго.

Наразі цілодобово тривають аварійно-відновлювальні роботи в Київській та Одеській областях. В Одесі триває процес заживлення побутових споживачів за резервними схемами.