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В енергосистемі зберігається значний дефіцит – Укренерго

Четвер, 8 грудня 2022, 11:24 - Економічна правда

На 11:00 четверга через пошкодження від російських ракетних ударів по електростанціям та високовольтній мережі в системі зберігається значний дефіцит електроенергії. 

Про це повідомила пресслужба оператора системи передачі Укренерго.

Зазначається, що оператор довів для обленерго ліміти споживання електроенергії. 

"Вже зранку в кількох областях перевищено ліміти споживання і  застосовано режим аварійних відключень", – повідомив оператор. 

Крім того, ситуацію в енергосистемі ускладнюють погодні умови: в багатьох регіонах на заході країни мороз, дощ зі снігом та сильні пориви вітру, які спричиняють обледеніння проводів та їхнє пошкодження. 

Наразі найскладніша ситуація зберігається в східному регіоні. Ввечері у середу російські окупанти знову здійснили масований артилерійський обстріл низки районів. "Там, де дозволяє ситуація, проводиться обстеження стану електромереж. Після отримання допуску від військових будуть розпочаті ремонтні роботи", – зазначили в Укренерго. 

Наразі цілодобово тривають аварійно-відновлювальні роботи в Київській та Одеській областях. В Одесі триває процес заживлення побутових споживачів за резервними схемами.

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