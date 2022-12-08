У листопаді суттєво скоротилась кількість небанківських фінансових установ
У листопаді учасників небанківського фінансового ринку поменшало – 51 учасника виключили з реєстру, в той час як включили до нього лише одного страховика.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Кількість банків попереднього місяця не змінилась, вона як і раніше становить 67.
Але з реєстрів виключили 51 небанківських фінансових установ, серед них добровільно:
- 17 фінансових компаній;
- 1 страховик;
- 1 ломбард,
- 7 кредитних спілок.
Ще 16 фінансових компаній, 6 страховиків, 2 ломбарди та 1 лізингову компанію – примусово.
Щодо анулювання ліцензій, 21 фінансовій компанії, одному страховику, одному ломбарду та шести кредитним спілкам всі ліцензії анульовано добровільно (на підставі поданих ними заяв), а 17 фінансовим компаніям, семи страховикам та трьом ломбардам – примусово (як захід впливу).
Станом на 30 листопада на небанківському ринку працювали:
- 117 страховиків non-life (у жовтні – 124);
- 13 life-страховиків (кількість не змінилася);
- 187 ломбардів (у жовтні – 190);
- 166 кредитних спілок (було 173);
- 103 лізингові компанії (було 104);
- 806 фінансових компаній (було 839);
- 63 страхові брокери (було 62);
- 67 колекторських компаній (кількість не змінилася).
Економічна правда