У листопаді суттєво скоротилась кількість небанківських фінансових установ

У листопаді учасників небанківського фінансового ринку поменшало – 51 учасника виключили з реєстру, в той час як включили до нього лише одного страховика.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Кількість банків попереднього місяця не змінилась, вона як і раніше становить 67.

Але з реєстрів виключили 51 небанківських фінансових установ, серед них добровільно:

17 фінансових компаній;

1 страховик;

1 ломбард,

7 кредитних спілок.

Ще 16 фінансових компаній, 6 страховиків, 2 ломбарди та 1 лізингову компанію – примусово.

Щодо анулювання ліцензій, 21 фінансовій компанії, одному страховику, одному ломбарду та шести кредитним спілкам всі ліцензії анульовано добровільно (на підставі поданих ними заяв), а 17 фінансовим компаніям, семи страховикам та трьом ломбардам – примусово (як захід впливу).

Станом на 30 листопада на небанківському ринку працювали:

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117 страховиків non-life (у жовтні – 124);

13 life-страховиків (кількість не змінилася);

187 ломбардів (у жовтні – 190);

166 кредитних спілок (було 173);

103 лізингові компанії (було 104);

806 фінансових компаній (було 839);

63 страхові брокери (було 62);

67 колекторських компаній (кількість не змінилася).

НБУ

Економічна правда