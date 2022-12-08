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У листопаді суттєво скоротилась кількість небанківських фінансових установ

Четвер, 8 грудня 2022, 10:38 - Анастасія Жарикова

У листопаді учасників небанківського фінансового ринку поменшало – 51 учасника виключили з реєстру, в той час як включили до нього лише одного страховика.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Кількість банків попереднього місяця не змінилась, вона як і раніше становить 67.

Але з реєстрів виключили 51 небанківських фінансових установ, серед них добровільно:

  • 17 фінансових компаній;
  • 1 страховик;
  • 1 ломбард, 
  • 7 кредитних спілок.

Ще 16 фінансових компаній, 6 страховиків, 2 ломбарди та 1 лізингову компанію – примусово.  

Щодо анулювання ліцензій, 21 фінансовій компанії, одному страховику, одному ломбарду та шести кредитним спілкам всі ліцензії анульовано добровільно (на підставі поданих ними заяв), а 17 фінансовим компаніям, семи страховикам та трьом ломбардам  – примусово (як захід впливу). 

Станом на 30 листопада на небанківському ринку працювали:

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  • 117 страховиків non-life (у жовтні – 124);
  • 13 life-страховиків (кількість не змінилася);
  • 187 ломбардів (у жовтні – 190);
  • 166 кредитних спілок (було 173);
  • 103 лізингові компанії (було 104);
  • 806 фінансових компаній (було 839);
  • 63 страхові брокери (було 62);
  • 67 колекторських компаній (кількість не змінилася). 
 
НБУ

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