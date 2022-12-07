Лівий берег Києва отримує лише 30% потреб у світлі – Yasno

Мешканці лівого берега Києва отримують лише 30% потреб у електроенергії, адже ремонт одного із комунальних об'єктів генерації досі триває.

Про це повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко у Facebook.

За його словами, наразі забезпечується близько 70% потреб житлових будинків у Києві, але наразі у столиці продовжують діяти екстрені відключення. Можливе максимальне споживання у місті при цьому зросло на 7% порівняно з учора.

"Окремо згадаю лівобережний Київ. Тут побутові клієнти отримують лише до 30% від потреб, тому що до сих пір ведеться ремонт одного із комунальних об'єктів генерації", – зауважив Коваленко. "Водночас мережі від інших джерел генерації перевантажені і не можуть передати достатньо енергії на лівобережні райони. На жаль, поки терміни відновлення нам не відомі".

Він додав, що зараз також трапляється багато локальних аварій. На це є три причини:

Не спрацьовує автоматика: автоматика у частині трансформаторних підстанцій може видати помилку під час включення певної черги, в результаті чого мешканці далі знаходяться без світла, і їх потрібно підключати їх вручну. Ситуацію погіршує погода;

Зростає кількість інших аварій: система не розрахована на таку велику кількість увімкнень та вимкнень;

Відкладений попит: одразу після тривалих відключень споживання в рази зростає.

Водночас, наголошує Коваленко, дві з цих причин пов'язані з користуванням, тож він закликав "дуже відповідально ставитися до своїх звичок використання електроенергії".