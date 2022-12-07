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Балансоутримувачі 450 будинків Києва будуть самостійно відключати світло – ДТЕК

Середа, 7 грудня 2022, 19:52 - Олексій Павлиш

"ДТЕК Київські електромережі" за розпорядженням КМДА додав до графіку відключень ще 454 житлових будинків Києва: ці будинки будуть відключати власноруч їх балансоутримувачі.

Про це повідомляє група ДТЕК в Telegram.

"За розпорядженням КМДА ДТЕК Київські електромережі додав до графіку відключень ще 454 житлових будинків Києва.

Ці будинки будуть відключати власноруч їх балансоутримувачі - енергетики ЖБК та управляючих компаній", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що самостійне обмеження електропостачання з боку балансоутримувачів будинків дозволить зменшити кількість та тривалість відключень для всіх киян.

"Під час екстрених чи стабілізаційних відключень разом з об’єктами критичної інфраструктури під відключення не потрапляли і житлові будинки, що живляться від тих же електроліній", - пояснили в ДТЕК.

Так, ДТЕК Київські електромережі спільно з КМДА запропонував ЖБК самостійно обмежувати електропостачання в таких будинках відповідно до графіків - їх можна знайти на сайті.

"Відповідальність за своєчасне відключення та відновлення електропостачання будинків несуть в першу чергу енергетики ЖБК та їх управляючих компаній", - додали в ДТЕК.

Економічна правда

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