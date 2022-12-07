Фірма соратника Путіна захопила 400 тисяч акрів сільгоспугідь 3 українських агрохолдингів – WSJ

Олександр Ткачов фото: AP

Сімейна компанія колишнього міністра сільського господарства РФ і давнього соратника Путіна Олександра Ткачова захопила сільськогосподарські угіддя трьох українських агрохолдингів площею 400 тисяч акрів (більш ніж удвічі перевищує площу Нью-Йорка) на територіях, які РФ окупувала після початку повномасштабної війни.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на керівників українських підприємств, а також на дані української розвідки і прокуратури.

Газета підкреслює, що йдеться про землю агрохолдингів "Агротон", HarvEast Holding і "Нібулон".

За словами керівників підприємств, земля опинилась в руках компанії сім'ї колишнього міністра сільського господарства РФ, олігарха і давнього соратника Путіна Олександра Ткачова.

Українські компанії розповіли, що компанія Ткачова "Агрокомплекс" захопила права на близько 400 000 акрів, ставши одним з найбільших сільськогосподарських операторів в Україні.

Документи, з якими ознайомилась WSJ, свідчать, що військові та цивільні спецслужби України, а також прокуратура розслідують ймовірну експропріацію.

"Росія бере під свій контроль економіку на окупованих територіях і використовує цей контроль для того, щоб контролювати всю територію", - заявив гендиректор української сільськогосподарської компанії HarvEast Holding Дмитро Скорняков.

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За його словами Скорнякова, у травні землі HarvEast стали об'єктом ворожнечі між озброєними групами, "включаючи одну з місцевої адміністрації, що підтримується РФ, та одну з "Агрокомплексу".

Скорняков зазначив, що працівники підприємства розповідали йому про постріли у повітря.

Зрештою, за словами Скорнякова, земля HarvEast була розділена на "три транші", і права на 100 000 акрів землі у Донецькій області, що перебували у власності або оренді, були передані "Агрокомплексу".

Ще одна українська сільськогосподарська компанія, "Нібулон", втратила 50 000 акрів землі через рейдерські захоплення, повідомив її гендиректор Андрій Вадатурський. Він сказав, що вважає, що "Агрокомплекс" зараз обробляє цю землю.

Третя українська компанія, "Агротон", звинуватила "Агрокомплекс" у захопленні 250 000 акрів.

"Агрокомплекс" не відповів на неодноразові електронні листи та дзвінки з проханням прокоментувати ситуацію. З Ткачовим виданню зв'язатися не вдалося.

"Захоплення земель загрожує поставити значну частину одного з найбільших у світі врожаїв зернових під контроль Росії. Ці кроки посилять глобальні економічні важелі Москви, особливо в країнах, що розвиваються, які вже давно покладаються на українське та російське виробництво зерна для забезпечення продовольством", - наголошує газета.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив на телефонній прес-конференції в жовтні, що активи в регіонах, де Росія взяла контроль, можуть бути переведені під російську юрисдикцію. Прес-служба Кремля повідомила в електронній відповіді на запитання, що східні регіони України "зараз є частиною Росії". Власники фермерських господарств можуть відстоювати свої права "відповідно до законів Росії", стверджують в Кремлі.

Захоплення сільськогосподарських угідь, за даними української розвідки, керівників сільськогосподарських компаній та працівників, які стали свідками цього, - розпочалося невдовзі після того, як РФ створила так звані "місцеві адміністрації" в окупованих частинах східної України, і розгортається послідовно і систематично.

У матеріалі йдеться, що першими свої землі втратили ті, хто перебував на військовій або цивільній службі в Україні, або проживав за межами регіонів. На ферми стали приїжджати призначені Росією "представники адміністрацій" так званих "ДНР" і "ЛНР", яких супроводжували озброєні люди.

"Вони говорили землевласникам, що відтепер землі належать їм - і вимагали, інколи під дулом пістолета, переписати права на власність відповідно до російських, а не українських законів", - кажуть джерела. Деяким фермерам "дозволяли" зберегти свої землі за умови, що 70% врожаю буде йти в Росію або в "ДНР" і "ЛНР".

Компанії, у яких забрали землі, сільськогосподарську техніку і врожай, не отримали жодних компенсацій, кажуть їхні представники.

Власник компанії "Агротон" Юрій Журавльов, зокрема, розповів, що серед тих, хто приїхав забирати землю, був "посадовець" "ЛНР" Валерій Пахніц. У вересні США ввели проти нього санкції, заявивши, що він курирував крадіжку українського зерна.

Сам Пахніц сказав WSJ, що землю не експропріювали.

Журавльов додав, що на ферму також приїжджав кримський "чиновник" Павло Харламов. Той у розмові з журналістами сказав, що побічно пов'язаний з об'єднанням сільськогосподарських активів у "ЛНР", і підтвердив, що в цьому беруть участь російські компанії. За його словами, землі не експропріюють, оскільки вони "вже належать луганчанам".

Член російської ділової та політичної еліти, Ткачов часто фотографувався з президентом Росії Володимиром Путіним, особливо під час підготовки Росії до зимових Олімпійських ігор 2014 року в Сочі, регіоні, яким пан Ткачов тоді керував, пише WSJ.

Після роботи на посаді губернатора Краснодарського краю Ткачов був міністром сільського господарства Росії з 2015 по 2018 рік. У Москві його статки були помітними навіть серед політичної еліти, сказала Олександра Покопенко, колишній радник Банку Росії.

За словами місцевих активістів, через "Агрокомплекс" Ткачов володіє великою віллою та господарськими будівлями на узбережжі Чорного моря,у регіоні, де розташовані дачі кількох провідних членів російського істеблішменту. У Грузії, за повідомленнями місцевої преси, Ткачов володіє колишнім будинком відпочинку Лаврентія Берії, який керував сталінською таємною поліцією.

Економічна правда