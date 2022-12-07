Світовий банк попереджає про зростання боргового тягаря для бідних країн

Найбідніші країни світу стикаються з трирічним зростанням витрат на обслуговування боргу, що забирає життєво важливі ресурси від витрат на охорону здоров'я, освіту і соцдопомогу і залишає десятки країн з непідйомними боргами.

Про це йдеться у звіті Світового банку про зовнішню заборгованість держав, пише Financial Times.

Так, група із 69 країн з низьким і середнім рівнем доходу здійснить виплати в розмірі $62 млрд за державним боргом в цьому році, що на 35 відсотків більше, ніж в 2021 році.

Платежі за 2023 та 2024 роки також будуть високими.

Причинами такого розвитку ситуації Світовий банк назвав високі відсоткові ставки центробанків, велику кількість строків погашення облігацій та компенсацію за виплатами, які були відкладені країнами під час пандемії.

"Сплеск інфляції змусив центральні банки різко підвищити ставки в цьому році, збільшивши при цьому глобальну вартість запозичень. Долар також злетів у ціні на тлі кількох значних підвищень ставок Федеральною резервною системою США", - нагадує FT.