Світовий банк попереджає про зростання боргового тягаря для бідних країн
Найбідніші країни світу стикаються з трирічним зростанням витрат на обслуговування боргу, що забирає життєво важливі ресурси від витрат на охорону здоров'я, освіту і соцдопомогу і залишає десятки країн з непідйомними боргами.
Про це йдеться у звіті Світового банку про зовнішню заборгованість держав, пише Financial Times.
Так, група із 69 країн з низьким і середнім рівнем доходу здійснить виплати в розмірі $62 млрд за державним боргом в цьому році, що на 35 відсотків більше, ніж в 2021 році.
Платежі за 2023 та 2024 роки також будуть високими.
Причинами такого розвитку ситуації Світовий банк назвав високі відсоткові ставки центробанків, велику кількість строків погашення облігацій та компенсацію за виплатами, які були відкладені країнами під час пандемії.
"Сплеск інфляції змусив центральні банки різко підвищити ставки в цьому році, збільшивши при цьому глобальну вартість запозичень. Долар також злетів у ціні на тлі кількох значних підвищень ставок Федеральною резервною системою США", - нагадує FT.
"В умовах, коли прогноз зростання на 2022 рік скоротився вдвічі, процентні ставки значно підвищилися, а багато валют знецінилися, борговий тягар, швидше за все, ще більше зросте", - наголошують у Світовому банку.
Замбія та Шрі-Ланка є одними з країн, які оголосили дефолт за суверенними боргами з початку пандемії. Гана і Єгипет близькі до укладання домовленостей з МВФ щодо пакетів допомоги.
За даними Світового банку, майже 60 відсотків країн з низьким рівнем доходу мають високий ризик виникнення боргової кризи або вже переживають її.
Загальний обсяг зовнішніх боргів державного і приватного секторів всіх країн з низьким і середнім рівнем доходу досяг $9,3 трлн в 2021 році в порівнянні з $8,2 трлн в 2019 році і $8,6 трлн в 2020 році.
Економічна правда