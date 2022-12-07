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"єДокумент" в "Дії" працюватиме навіть без інтернету

Середа, 7 грудня 2022, 15:46 - Анастасія Жарикова
 
Дія

Електронний "єДокумент" в застосунку "Дія" відображатиметься у випадку відсутності інтернет-з’єднання за наявності мінімального покриття мобільного зв’язку.

Про це заявив керівник із розвитку електронних послуг в Мінцифри Мстислав Банік в ефірі телемарафону.

"Щодо доступності "Дії", у разі відключення електроенергії в нас у будь-якому разі все доступно незалежно ні від чого. Якщо є хоч якийсь мобільний зв'язок, все працюватиме", – розповів Банік.

Він додав, що застосунок "Дія" може працювати навіть із мінімальним покриттям мобільного зв'язку. При цьому за відсутності мобільного зв'язку документи зникають не відразу, а поступово, в міру оновлення, оскільки кожен документ має свій термін дії.

"У будь-якому разі українцям також буде доступний "єДокумент", який ми запускали на випадок відключених реєстрів і відсутності доступу до даних", – сказав чиновник.

Банік наголосив, що всі документи в "Дії" мають повну юридичну силу і якщо будь-яка установа відмовляється їх приймати, на неї можна викликати поліцію.

Нагадуємо:

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Внутрішньо переміщені особи можуть отримувати соціальні послуги та виплати на підставі єДокумента або довідки від Державної міграційної служби України.

Дія Мінцифри
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