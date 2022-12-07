Apple перенесла запуск безпілотного електромобіля на 2026 рік – Bloomberg

Apple скоротила амбітні плани щодо автономного керування для свого майбутнього автомобіля та відклала дату його запуску приблизно на рік до 2026.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Автомобільний проєкт Titan перебував у підвішеному стані протягом останніх кількох місяців, оскільки керівники Apple зіткнулись з реальністю, що їхнє бачення повністю автономного транспортного засобу – без керма чи педалей – неможливе за сучасних технологій.

Джерела агентства розповіли, що компанія планує створити менш амбітний дизайн, який включатиме кермо та педалі та підтримуватиме лише повну автономність на автомагістралях.

Передбачається, що водій автомобіля під час руху магістраллю зможе займатися своїми справами, до прикладу дивитися фільм або грати в гру, та отримуватиме завчасні повідомлення, щоб перейти на ручне керування під час наближення до міських вулиць або погіршення погодних умов.

Компанія обговорювала запуск цієї функції спочатку в Північній Америці, а потім з часом її вдосконалення та розширення.