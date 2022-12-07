Європейський техносектор цьогоріч втратив 400 мільярдів доларів ринкової вартості

Європейська технологічна галузь втратила 400 мільярдів доларів США вартості в цьому році, а венчурне фінансування скоротилося на 18%.

Про це пише Reuters із посиланням на звіт венчурної компанії Atomico.

Так, сукупна вартість державних і приватних технологічних фірм в Європі впала до $2,7 трлн порівняно з $3,1 трлн в кінці 2021 року.

Серед причин падіння - високі процентні ставки, війна в Україні та скорочення кадрового резерву.

"Ринковий тиск змусив низку найвідоміших європейських компаній залучати кошти зі знижкою до їх колись захмарних оцінок.

Наприклад, шведська платіжна фірма Klarna Bank AB залучила 800 мільйонів доларів при оцінці в 6,7 мільярда доларів, що на 85% менше, ніж у 2021 році, коли її вартість становила 46 мільярдів доларів", - пише агентство.

"Європейська технологічна екосистема стикається з найскладнішими макроекономічними умовами з часів глобальної фінансової кризи", - сказав агентству Reuters партнер Atomico Том Вехмайер.

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Обсяг венчурного фінансування в Європі за рік знизився до $85 млрд, свідчать дані, зібрані в 41 країні, що на 18% менше порівняно з $100 млрд, залученими в 2021 році.

Кількість нових "єдинорогів" - фірм, які оцінюються в 1 мільярд доларів або більше - також скоротилася в цьому році, з 105 до всього 31 в 2022 році.

"Попри це, Atomico виявила, що інсайдери галузі залишаються сповненими ентузіазму. В опитуванні засновників та інвесторів 77% заявили, що вони з таким же ентузіазмом, або навіть більше, ставляться до майбутнього європейської технологічної галузі, ніж у 2021 році", - резюмує Reuters.

Економічна правда