Tesla пропонує додаткову знижку китайським покупцям на деякі моделі електрокарів

Виробник електромобілів Tesla пропонує китайським покупцям тимчасову знижку в 6 тисяч юанів (майже 860 доларів США) на деякі моделі з середини до кінця 2022 року.

Про це пише Reuters із посиланням на представника компанії

"Це відбувається на додаток до раніше оголошеної страхової субсидії в розмірі 4 000 юанів, але застосовується тільки для клієнтів, які купують актуальні моделі і завершують доставку до кінця грудня", - зазначає агентство.

Такий крок є останнім кроком американського виробника щодо коригування своїх цін у Китаї, пише Reuters.

Раніше компанія знизила ціни на автомобілі Model 3 і Model Y до 9% в Китаї, на додаток до страхових стимулів, оскільки її завод в Шанхаї бореться з підвищеним рівнем запасів на тлі уповільнення попиту на автомобільному ринку Китаю.

Ці кроки вже допомогли шанхайському заводу поставити 100 291 електромобіль в листопаді, що на 40% більше, ніж у жовтні, і є найвищим місячним показником продажів з моменту його відкриття в кінці 2020 року.

Економічна правда