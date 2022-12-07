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Одну з компаній ДТЕК оштрафували на 170 тисяч: протермінували підключення споживачів

Середа, 7 грудня 2022, 13:08 - Анастасія Жарикова

Національна комісія що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та наклала два штрафи по 85 тисяч гривень на ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" – компанія порушила законодавство у сфері ринку електроенергії та ліцензійних умов.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Комісія на засіданні у вівторок, 6 грудня, ухвалила дві постанови з яких слідує, що безпосередньою причиною накладення регулятором двох штрафів на компанію є несвоєчасне виконання послуги із приєднання споживачів до електромереж.

За словами директора департаменту ліцензійного контролю НКРЕКП Ярослава Зеленюка, "ДТЕК Київські регіональні електромережі" порушило терміни виконання послуги із приєднання, а також несвоєчасно поінформувало замовника про відстрочку виконання робіт.

Присутній на засіданні представник компанії пояснив, що причиною допущених затримок в одному із випадків слугували форс-мажорні обставини у вигляді повномасштабного вторгнення Росії в Україну на момент проведення робіт, а також тимчасова відсутність у компанії необхідних матеріалів для приєднання споживача.

ДТЕК штраф
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Економічна правда
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