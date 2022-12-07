Ключові фондові індекси знизились після песимістичних прогнозів банкірів Уолл-стріт

Світові акції знизились у середу на тлі того, як провідні банкіри з Уолл-стріт попередили про високу ймовірність рецесії, стримуючи оптимізм щодо пом'якшень COVID-обмежень у Китаї.

Про це пише Reuters.

Топ-менеджери Goldman Sachs, J.P. Morgan і Bank of America у вівторок були доволі песимістичними у своїх коментарях, це стало сигналом про ймовірну рецесію і вплинуло на ринки облігацій.

"Прибутковість підкреслила тенденцію до зниження, що є певною мірою новиною. У попередніх фазах неприйняття ризику облігації, як правило, падали разом з акціями, саме тому, що настрій відмови від ризику був викликаний побоюваннями з приводу інфляції та монетарної політики", - сказав керуючий фондом Anthilia в Мілані Джузеппе Серсале.

"Зараз занепокоєння з приводу економічного зростання, схоже, переважають над занепокоєнням з приводу інфляції", - додав він.

Похмурі економічні перспективи викликали новий попит на долар США в середу, і довгострокові облігації продовжили зростання.

"Економічне зростання сповільнюється", - сказав головний виконавчий директор Goldman Sachs Девід Соломон. "Коли я розмовляю з нашими клієнтами, вони налаштовані вкрай обережно", - визнав він.

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Слабкий старт на європейських фондових ринках призвів до того, що панрегіональний індекс STOXX 600 падає четверту сесію поспіль, знизившись на 0,1% до 09:03 за Гринвічем.

Ключовий фондовий індекс Азійсько-Тихоокеанського регіону MSCI впав на 1,5%.

Національне управління охорони здоров'я Китаю заявило в середу, що люди з безсимптомними випадками COVID-19 і ті, хто має легкі симптоми, можуть займатися самолікуванням, перебуваючи на карантині вдома.

Реакція ринку, однак, була негативною, оскільки фокус зміщується на те, наскільки добре Китай може виконати оголшені зміни, особливо якщо кількість нових випадків захворювання зросте взимку.

Аналітики кажуть, що шлях до повного відновлення економіки буде довгим і не без ризику.

Шанхайський індекс SSEC впав на 0,4%, гонконгський Hang Seng - на 3,2%, а юань знизився на 0,2%.

Окрім невизначеної ситуації з COVID, Китай повідомив про "похмурі" дані по торгівлі за листопад, причому як імпорт, так і експорт зазнали найбільшого щомісячного падіння з 2020 року, що погано впливає на перспективи відновлення.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США стабілізувалася на рівні 3,5167% після падіння на 8,6 базисних пунктів у вівторок.

На валютних ринках долар США намагався стабілізуватися після того, як ажіотаж навколо уповільнення підвищення ставок в США нещодавно збив його з річних максимумів.

Економічна правда