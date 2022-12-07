НБУ призупинив ліцензії фінансових компаній з "Альфа-груп" Фрідмана та "Мотор Січ" Богуслаєва

Національний банк застосував заходи впливу до низки фінансових компаній, серед яких ті, які належать до "Альфа-груп" підсанкційного російського олігарха Михайла Фрідмана.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Регулятор застосував тимчасове зупинення ліцензій на надання фінансових послуг:

ПРАТ СК "Альфа страхування";

ТОВ "Альфа-лізинг Україна";

ТОВ "Паритет фінанс";.

ТДВ "СК "Мотор-гарант".

Згідно з даними YouControl, перші три компанії входять в "Альфа-Груп", а бенефіціаром останньої є арештований за держзраду президент "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв.

Цим компаніям установлено строк для усунення порушень до 05 грудня 2023 року.

Водночас ТОВ "Промагролізинг-Україна" ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг анулювали. За даними YouControl, ця компанія пов’язана з Білоруссю.

У Нацбанку пояснили, що рішення щодо ліцензій компаній було прийнято через їх невідповідність вимогам Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, а саме вимогам до ділової репутації.