Курс валют на 7 грудня: готівкова гривня укріплюється відносно долара

У середу, 7 грудня, гривня продовжила зміцнення відносно долара та євро, готівкові курси "на чорному ринку" та в обмінниках дещо знизились.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:20 курс долара на "чорному ринку" становив 39,80 - 40,04 грн, а у вівторок, 6 грудня, коливався на рівні 39,79 - 40,05 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 41,34 - 41,68 грн. Для порівняння, у вівторок курс коливався на рівні 41,36 - 41,76 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 39,8 - 40,3 грн (курс на 6 грудня – 39,8 - 40,3 грн);

Євро – 41,0 - 41,87 грн (курс на 6 грудня – 41,0 - 41,92 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,3 - 39,8 грн;

Ощадбанк – 39,85 - 40,45 грн;

Укрексімбанк – 39,8 - 40,3 грн;

Райффайзен – 39,8 - 40,2 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.