Український оператор ринку електроенергії став членом Комітету операторів ЄС: що це дає

АТ "Оператор ринку" приєднався до Комітету європейських операторів ринку - NEMO Committee - у статусі спостерігача за роботою об’єднаного спотового ринку електричної енергії ЄС.

Про це повідомляє пресслужба української держкомпанії.

Зазначається, що згоду на приєднання дали усі номіновані оператори ринку (NEMO), а також усі оператори системи передачі (TSO) європейських держав.

Комітет NEMO створений ЄС задля врегулювання всіх організаційних питань, пов’язаних із функціонуванням об’єднаного спотового ринку електричної енергії - SDAC (single day-ahead coupling) та SIDC (Single Intraday Coupling).

"Статус спостерігача в NEMO дає змогу АТ "Оператор ринку" розпочати технічну підготовку для об’єднання спотових ринків України та Європи, яке в тестовому режимі може розпочатися вже у другому кварталі наступного року, та вивчити більш детально роботу SDAC і SIDC EUROPE", - пояснили в українській компанії.

Економічна правда