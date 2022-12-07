Український бізнес закликав G7 і ЄС посилити військову підтримку України і санкції проти РФ

Український бізнес звернувся до лідерів країн G7 та ЄС із закликом "терміново покласти край продовженням бомбардувань української цивільної інфраструктури": збільшити поставки зброї в Україну і посилити санкції проти економіки РФ.

Про це йдеться у зверненні, яке опублікувала українською та англійською мовами Спілка українських підприємців (СУП).

"5 грудня мільйони українців, у тому числі охоплені жахом діти, ховалися в бомбосховищах, коли над ними знову прогриміли російські ракети. Це був п’ятнадцятий раз з початку жовтня, коли українські міста та цивільна енергетична інфраструктура зазнали атаки.

Щоб запобігти гуманітарній та економічній катастрофі в Україні, яка неодмінно перекинеться на сусідні країни, західні лідери повинні терміново покласти край продовженням бомбардувань української цивільної інфраструктури", - заявляє бізнес.

"Відповідь Заходу має включати посилену військову підтримку та економічне втручання. Зокрема, необхідно збільшити поставки зброї в Україну, а саме ракет великої дальності, а також радикально посилити санкції проти російської економіки та запровадити вторинні санкції, щоб закрити лазівки, якими зараз користується Кремль.

Бомбардування Путіна занурило Україну в темряву і залишило десятки мільйонів українців без тепла, світла та води. Багато компаній були змушені призупинити діяльність або повністю закритися, і багато людей втратили роботу. Це відбувається на порозі зими, коли на землі лежить сніг і температура тримається нижче нуля. Незаконна та безглузда війна Росії проти України вже є величезною гуманітарною кризою, але якщо Захід не надасть більшої військової підтримки, економічна та гуманітарна криза в Україні досягне жахливих масштабів", - наголошується у зверненні.

Так, за оцінками Світового банку, післявоєнна відбудова України коштуватиме близько 500-600 мільярдів євро, і ця цифра щодня зростає.

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"Нам потрібні не лише слова підтримки, а й гарантії того, що з вашою активною допомогою ми зможемо вистояти в суворих умовах, які нас чекають.

Україні потрібна здатність завдати удару у відповідь на ці напади Росії. Зняття обмежень щодо ураження російських військових об’єктів є критично важливим. Без цієї можливості відбиватися у відповідь Путін може досягти своєї мети впродовж кількох тижнів (і поки що він якраз до неї йде) - позбавити десятки мільйонів українців електроенергії, тепла та води. Без можливості чинити напад у відповідь загине набагато більше мирних жителів, більше підприємств буде закрито, робочі місця будуть втрачені, а економіка України буде зруйнована.

Цей жахливий результат означає лише те, що витрати на відбудову та оновлення України та її економіки коштуватимуть ще на кілька мільярдів більше", - додає бізнес.

"Сьогодні на кону не лише доля України. Якщо Путін не буде переможений раз і назавжди, Молдова, Польща, країни Балтії та інші, безумовно, будуть наступними цілями. У західних лідерів наразі є унікальна можливість перемогти Путіна в Україні, не жертвуючи при цьому власними військами. Українці зарекомендували себе як стійкі, стійкі та рішучі. Ми готові боротися за виживання нашої країни і за свободу Європи.

Ми просимо лише, аби Захід надав Україні інструменти, щоб ми могли виконати свою місію та врятувати десятки мільйонів українців та їх європейських сусідів від зими без світла, тепла та води", - йдеться у зверненні.

Звернення, опубліковане СУП, також підписали: Торгово-промислова палата України, FBN Ukraine, CEO Club Ukraine, Board, Федерація роботодавців України, IT Асоціація України, Львівський ІТ Кластер, Ukrainian Agribusiness Club, Незалежна асоціація банків України.

Економічна правда