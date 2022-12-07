Apple купуватиме чипи для майбутніх iPhone у виробників зі США

Apple купувати чипи, виготовлені на майбутньому заводі TSMC у Феніксі, штат Арізона, та використовуватиме їх у майбутніх поколіннях iPhone, Mac та інших ключових продуктах компанії.

Про це повідомляє Engadget.

Очікується, що завод у Феніксі розпочне виробництво у 2024 році. Запуск наступного заводу очікується у 2026 році через збільшення попиту. Разом вони вироблятимуть близько 600 тис чипів на рік.

TSMC витратить на будівництво виробництв 40 млрд дол, але вони будуть частково субсидовані урядом через CHIPS і Закон про науку, спрямований на стимулювання виробництва напівпровідників у США.

Також свої заводи в Арізоні та Огайо будує Intel. Компанія також зацікавлена у виготовленні компонентів для Apple.

В Engadget зауважують, що хоча заводи TSMC не запрацюють протягом двох років, новини про розширення надходять у відповідний час. Нещодавно Apple попередила про збої у виробництві iPhone 14 Pro через політику Китаю щодо COVID-19. Теоретично американські об’єкти зменшили б вплив цих обмежень.

Незважаючи на те, що багато деталей все ще можуть бути виготовлені за кордоном навіть після розширення TSMC, незабаром з’явиться більше шансів, що пристрої Apple надходитимуть покупцям вчасно.