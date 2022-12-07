Ціни на нафту стабілізувались після різкого падіння напередодні

Після різкого падіння у вівторок у середу зранку ціни на нафту стабільні, оскільки надії на поліпшення попиту в Китаї компенсували невизначеність щодо того, як західне обмеження цін на російську нафту буде розвиватися.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 3 центи, або на 0,04%, до 79.38 долара за барель до 07:17 за Гринвічем, після того, як під час попередньої торгової сесії вони вдруге впали нижче 80 доларів у 2022 році.

Ф'ючерси на нафту в США знизились на 9 центів, або 0,12%, до 74,16 долара за барель.

Падіння Brent у вівторок стало найбільшим денним падінням з кінця вересня, коли котирування торгувалися в діапазоні $62 в цьому році.

Причини зміни цін

ВІДЕО ДНЯ

Очікування зростання попиту в Китаї продовжували залишатися позитивним драйвером, оскільки країна другий день поспіль реєструє менше нових випадків зараження COVID-19 і оголосила про радикальні зміни в своїй жорсткій антивірусній політиці.

"Китай швидко послабив обмеження в зв'язку з COVID-19, що може стимулювати попит", - сказав в своїй записці аналітик ринків Леон Лі з CMC Markets.

Дані, опубліковані в середу, показали, що імпорт сирої нафти в Китай в листопаді виріс на 12% в порівнянні з попереднім роком, до найвищого рівня за 10 місяців, оскільки компанії поповнили запаси дешевшою нафтою і запустили нові заводи.

Потенційне скорочення запасів нафти в США на 6,4 млн барелів, згідно з даними Американського інституту нафти (API), також надало деяку підтримку настроям інвесторів.

Однак невизначеність щодо того, як обмеження ціни на російську нафту вплине на пропозицію, сприяла волатильності.

Росія розглядає три варіанти, включаючи заборону на продаж нафти в деякі країни і встановлення максимальних знижок, за якими вона буде продавати свою нафту, щоб протистояти ціновому обмеженню, введеному західними державами.

"Сьогодні на ринках все ще багато невизначеності", - визнав старший віце-президент Rystad Energy Клаудіо Галімберті.

У вівторок індекси Уолл-стріт також впали на тлі невизначеності щодо напрямку підвищення ставок ФРС і подальших розмов про рецесію, що насувається.

Економічна правда