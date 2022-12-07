Морський експорт вугілля з РФ наблизився до максимальних рівнів: причина

Російський експорт вугілля морським транспортом повернувся до майже найвищих історичних рівнів після того, як ЄС восени дозволив перенаправляти обсяги в Азію.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на аналітичні дані компанії Kpler.

Відвантаження в жовтні склали майже 16,6 млн тонн. Такий обсяг дещо менше за показник червня, який був найвищим принаймні з 2017 року. Відтоді експорт трохи знизився, проте це відповідає звичайній сезонній волатильності.

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ЄС заборонив імпорт російського вугілля з 10 серпня. У вересні Європейська комісія опублікувала переглянуті вказівки, заявивши, що надання необхідних для транспортування за межі ЄС послуг має бути дозволено для боротьби з енергетичною та продовольчою безпекою у світі. Йдеться про транспортування, фінансування та страхування таких вантажів.

Росія традиційно входить до трійки найбільших світових експортерів вугілля, хоча ця галузь становить лише незначну частину російської економіки.

"Напрямки відвантаження вугілля змінилися з початку року, причому Туреччина стала одним з ключових факторів успіху Росії, і Китай також вніс свій внесок", – пояснює аналітик Kpler Віктор Катона. Він додав, що продажі знизилися, коли у вересні були введені обмеження ЄС.

Країни ЄС, як і раніше, не можуть імпортувати російське вугілля, але європейським компаніям тепер дозволено відправляти товар в треті країни. Продажі російського вугілля в Азію різко зросли після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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"Цілком можливо, що роз'яснення ЄС щодо своїх вугільних санкцій зменшило занепокоєння операторів з приводу того, чи зможуть вони транспортувати російське вугілля", – сказав Філіп Гувейя, аналітик міжнародної судноплавної організації Bimco. Однак, вважає він, основною причиною збільшення російського вугільного експорту є збільшення попиту з боку чутливих до цін ринків.





