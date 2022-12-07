Берлін передасть Києву двоповерхові автобуси

Компанія берлінського громадського транспорту BVG передасть Києву чотири вживані двоповерхові автобуси, також Львів отримає комплектуючі для трамваїв.

Про це повідомляє RBB з посиланням на пресслужбу BVG.

До цього автобуси експлуатувалися в Берліні протягом дванадцяти років. Перед передачею в Україну їх відремонтували та привели у відповідний стан.

Крім того, Берлін передасть Львову комплектуючі для трамваїв "Татра", які вже виведені з експлуатації в Берліні. BVG передає всю трансмісію та запасні частини для Tatra KT4D, що залишилися на складі. Львів придбав 30 вживаних вагонів цього типу у BVG п'ять років тому.

Зазначається, що цією передачею Берлін хоче підтримати Україну у збереженні мобільності попри війну, адже внаслідок російських атак було пошкоджено багато транспортних засобів.