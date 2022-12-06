Україна посилюватиме економічне співробітництво з країнами НАТО

Заступник міністр економіки Ігор Фоменко взяв участь у засіданні Комітету НАТО з питань партнерств і кооперативної безпеки.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Під час засідання значну увагу приділили технічній допомозі, яку може надати Альянс для швидкого відновлення української критичної інфраструктури, зруйнованої ракетними ударами агресора.

Також ключовими темами заходу стало післявоєнне відновлення країни та економіки.

"Розвиток ВПК, військових та аерокосмічних технологій, military-tech визначено нами серед пріоритетних напрямків, покликаних стати драйверами зростання економіки. І основу для майбутнього зростання ми маємо закладати, зокрема й у співпраці з партнерами, вже сьогодні.

За підсумками засідання можна говорити про посилення діалогу щодо реалізації спільних планів з відновлення", – прокоментував Ігор Фоменко.