ДТЕК попереджає про фейкові канали з назвою компанії: покликані сіяти паніку

Група ДТЕК попередила про створення росіянами десятків фейкових каналів та ботів з використанням назви "ДТЕК".

Про це повідомила пресслужба компанії в Telegram.

У ДТЕК зазначають, що мета цих фейкових ресурсів – залучити багато підписників, дезінформувати українців, маніпулювати суспільною свідомістю, і при потребі сіяти паніку.

Зокрема, йдеться про:

"Не маючи жодних шансів проти ЗСУ та українських енергетиків, російські терористи розгорнули кампанії з дезінформації", – наголосили в компанії.

Користувачів соцмереж закликали не довіряти таким каналам, не цитувати їх та не поширювати їх дописи.

"Єдиний офіційній телеграм-канал Групи ДТЕК авторизований і має синю галочку. Ми щоденно публікуємо офіційну інформацію про ситуацію з енергопостачанням, про екстрені та стабілізаційні відключення", – резюмували в компанії.