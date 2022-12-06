ДТЕК попереджає про фейкові канали з назвою компанії: покликані сіяти паніку
Група ДТЕК попередила про створення росіянами десятків фейкових каналів та ботів з використанням назви "ДТЕК".
Про це повідомила пресслужба компанії в Telegram.
У ДТЕК зазначають, що мета цих фейкових ресурсів – залучити багато підписників, дезінформувати українців, маніпулювати суспільною свідомістю, і при потребі сіяти паніку.
Зокрема, йдеться про:
- https://t.me/DTEKKyivskelectromerezhibot;
- https://t me/dtek_svitlo;
- https://t.me/DTEKinfo;
- @workdonbass_bot
"Не маючи жодних шансів проти ЗСУ та українських енергетиків, російські терористи розгорнули кампанії з дезінформації", – наголосили в компанії.
Користувачів соцмереж закликали не довіряти таким каналам, не цитувати їх та не поширювати їх дописи.
"Єдиний офіційній телеграм-канал Групи ДТЕК авторизований і має синю галочку. Ми щоденно публікуємо офіційну інформацію про ситуацію з енергопостачанням, про екстрені та стабілізаційні відключення", – резюмували в компанії.