Всі розділи
Укр / Рус

ДТЕК попереджає про фейкові канали з назвою компанії: покликані сіяти паніку

Вівторок, 6 грудня 2022, 19:21 - Анастасія Жарикова

Група ДТЕК попередила про створення росіянами десятків фейкових каналів та ботів з використанням назви "ДТЕК".

Про це повідомила пресслужба компанії в Telegram.

У ДТЕК зазначають, що мета цих фейкових ресурсів – залучити багато підписників, дезінформувати українців, маніпулювати суспільною свідомістю, і при потребі сіяти паніку.

Зокрема, йдеться про:

"Не маючи жодних шансів проти ЗСУ та українських енергетиків, російські терористи розгорнули кампанії з дезінформації", – наголосили в компанії.

Користувачів соцмереж закликали не довіряти таким каналам, не цитувати їх та не поширювати їх дописи.

"Єдиний офіційній телеграм-канал Групи ДТЕК авторизований і має синю галочку. Ми щоденно публікуємо офіційну інформацію про ситуацію з енергопостачанням, про екстрені та стабілізаційні відключення", – резюмували в компанії.

ВІДЕО ДНЯ
ДТЕК
Матеріали за темою
В Одесі повернули світло критичній інфраструктурі, деякі райони вже з водою і теплом 6 грудня 2022, 16:07
На Київщині, Дніпропетровщині і Донеччині застосували екстрені відключення – ДТЕК 5 грудня 2022, 18:13
Київ і 4 області з понеділка повертаються до стабілізаційних відключень – ДТЕК 5 грудня 2022, 10:09
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті