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БЕБ і СБУ проводять обшуки у банках, причетних до незаконного грального бізнесу

Вівторок, 6 грудня 2022, 18:59 - Економічна правда

Співробітники БЕБ і СБУ проводять обшуки в декількох регіонах України у банках, які використовували компанії, що організували та проводили незаконні азартні ігри і букмекерську діяльність.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки у Facebook.

"Відбувається документування протиправної діяльності службових осіб суб’єктів господарювання, які з метою ухилення від сплати податків створили ряд веб-сайтів двійників, на яких здійснюється незаконна господарська діяльність у вигляді онлайн-бізнесу, без сплати податку на прибуток, ПДФО та військового збору.

За наявною інформацією, орієнтовний щомісячний обсяг їхніх тіньових операцій може сягати 12 млрд грн. Це у свою чергу може складати 2 млрд грн не сплачених податків", - йдеться у заяві БЕБ.

Там підкреслюють, що "з метою прикриття протиправної діяльності, діючи за попередньою змовою із службовими особами банківських установ України та фінансових компаній як резидентів так і не резидентів", згадана група осіб у своїй діяльності використовувала реквізити 80 суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності.

"З метою забезпечення проведення незаконних фінансових операцій, їх "міскондінгу" та уникнення первинного фінансового моніторингу, фактичні власники вказаних компаній вступили у злочинну змову із службовими особами банків", - додали в БЕБ.

 

Бюро опублікувало фото відділення одного з банків, у якому проводяться обшуки, але назва фінустанови на фото заблюрена.

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Судячи з фото, ймовірно, йдеться про АТ "КОМІНБАНК" (ComInBank), кінцевим власником якого вказаний громадянин Великої Британії Стефан Пол Пінтер.

Економічна правда

БЕБ гральний бізнес банки
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