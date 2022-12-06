БЕБ і СБУ проводять обшуки у банках, причетних до незаконного грального бізнесу

Співробітники БЕБ і СБУ проводять обшуки в декількох регіонах України у банках, які використовували компанії, що організували та проводили незаконні азартні ігри і букмекерську діяльність.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки у Facebook.

"Відбувається документування протиправної діяльності службових осіб суб’єктів господарювання, які з метою ухилення від сплати податків створили ряд веб-сайтів двійників, на яких здійснюється незаконна господарська діяльність у вигляді онлайн-бізнесу, без сплати податку на прибуток, ПДФО та військового збору.

За наявною інформацією, орієнтовний щомісячний обсяг їхніх тіньових операцій може сягати 12 млрд грн. Це у свою чергу може складати 2 млрд грн не сплачених податків", - йдеться у заяві БЕБ.

Там підкреслюють, що "з метою прикриття протиправної діяльності, діючи за попередньою змовою із службовими особами банківських установ України та фінансових компаній як резидентів так і не резидентів", згадана група осіб у своїй діяльності використовувала реквізити 80 суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності.

"З метою забезпечення проведення незаконних фінансових операцій, їх "міскондінгу" та уникнення первинного фінансового моніторингу, фактичні власники вказаних компаній вступили у злочинну змову із службовими особами банків", - додали в БЕБ.

Бюро опублікувало фото відділення одного з банків, у якому проводяться обшуки, але назва фінустанови на фото заблюрена.

ВІДЕО ДНЯ

Судячи з фото, ймовірно, йдеться про АТ "КОМІНБАНК" (ComInBank), кінцевим власником якого вказаний громадянин Великої Британії Стефан Пол Пінтер.

Економічна правда