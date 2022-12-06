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Україна та Молдова планують будівництво автомобільного мосту через Дністер на кордоні

Вівторок, 6 грудня 2022, 16:10 - Анастасія Жарикова
 
Урядовий портал

Україна та Молдова до середини 2023 року буде укладуть угоду про будівництво автомобільного мосту через Дністер на спільному кордоні.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з прем’єр-міністром Молдови Наталією Гавріліце. Сторони обговорили спільні кроки в напрямку євроінтеграції, протидію агресії росії та інформаційній пропаганді, співпрацю у сфері енергетики, логістики та у сфері торгово-економічного партнерства.

За підсумками зустрічі глави урядів досягнули низки важливих домовленостей. Серед них продовження зняття адміністративних та процедурних бар’єрів для вільнішого руху людей і товарів між країнами. Також очікується, що до середини 2023 року країни укладуть угоду про будівництво автомобільного мосту через Дністер на спільному кордоні.

Економічна правда

Україна Молдова інфраструктура
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