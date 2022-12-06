Україна та Молдова планують будівництво автомобільного мосту через Дністер на кордоні
Україна та Молдова до середини 2023 року буде укладуть угоду про будівництво автомобільного мосту через Дністер на спільному кордоні.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з прем’єр-міністром Молдови Наталією Гавріліце. Сторони обговорили спільні кроки в напрямку євроінтеграції, протидію агресії росії та інформаційній пропаганді, співпрацю у сфері енергетики, логістики та у сфері торгово-економічного партнерства.
За підсумками зустрічі глави урядів досягнули низки важливих домовленостей. Серед них продовження зняття адміністративних та процедурних бар’єрів для вільнішого руху людей і товарів між країнами. Також очікується, що до середини 2023 року країни укладуть угоду про будівництво автомобільного мосту через Дністер на спільному кордоні.
Економічна правда