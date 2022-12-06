Влада Києва збирає дані про бізнеси, які готові працювати в блекаут

КМДА збирає дані про бізнеси, які забезпечені автономними джерелами живлення та готові працювати у випадку настання блекауту, адреси закладів опублікують для жителів міста

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко в Telegram.

Столична влада продовжує інформувати киян щодо роботи окремих комунальних закладів і установ з автономними джерелами живлення. А також склала перелік адреси окремих магазинів, торгових мереж та ТРЦ, аптек та ветклінік, банків, які мають генератори.

"Цей перелік будемо постійно розширювати, оскільки до нас звертаються представники приватного бізнесу, чиї магазини, аптеки, заклади харчування, побутового обслуговування та інші готові працювати, аби забезпечити потреби киян у разі надзвичайної ситуації", – додав Кличко.

Відтак у КМДА пропонують підприємцям заповнювати спеціальну форму. До неї бізнес може внести інформацію про свої заклади, що готові продовжувати працювати на автономних джерелах живлення.

Ці дані будуть опрацьовані та опубліковані на офіційному сайті та сторінках столичної влади.