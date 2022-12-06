ПриватБанк продовжує боротьбу з ексвласниками за офіс вартістю майже 90 мільйонів

Офіс ПриватБанку у Дніпрі на вул. Заводська, 9 Фото:Wikimapia

Госпсуд Дніпропетровської області 6 грудня розпочне повторний розгляд справи, у якій ексвласники намагаються оскаржити право власності ПриватБанку на офісну будівлю в Дніпрі вартістю понад 86 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Офісна будівля розташована по вул. Заводська Набережна, 9.

Як пояснили в держбанку, йдеться про справу № 904/5314/20(904/764/21) за позовом ТОВ "Ебоуд Файненс", що є кредитором у справі про банкрутство ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського", попереднього власника будівлі.

"Повторний розгляд справи став можливим завдяки висновку Верховного Суду у складі Касаційного господарського суду від 10 серпня 2022 року.

Тоді Верховний Суд скасував незаконні рішення судів попередніх інстанцій, направлені на позбавлення ПриватБанку законно придбаного нерухомого майна, та скерував справу на новий розгляд до суду першої інстанції", - заявили в банку.



"ПриватБанк сподівається, що при новому розгляді справи Господарський суд Дніпропетровської області об’єктивно поставиться до розгляду справи та врахує вказівки Верховного Суду відповідно до процесуального закону", - йдеться у позиції фінустанови.



Банк придбав офісну будівлю в м. Дніпро по вул. Заводська Набережна, 9 у 2014 році у ТОВ "Товариство освіти ім. М.С. Грушевського" та реконструйовав її власні кошти.

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"Втім, через 7 років після укладення договору купівлі-продажу, один з кредиторів продавця будівлі ТОВ "Ебоуд Файненс" розпочав спроби відсудити у банку відповідне майно.



ТОВ "Ебоуд Файненс" є пов’язаною особою з колишнім керівництвом та топ менеджментом ПриватБанку, метою яких є позбавлення державного банку значного нерухомого майна та завдання збитків державі", - резюмували в банку.

Економічна правда