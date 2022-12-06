Бюджет не отримав кошти націоналізованих у травні російських банків – Trap Aggressor

До державного бюджету не надходили кошти від вилучених в Україні об’єктів права власності РФ та її резидентів, зокрема, й від націоналізації корпоративних прав та фінансових активів в українських дочірніх компаній "Сбербанку" і "Веб.РФ".

Про це йдеться у відповіді Державної казначейської служби України на запит аналітиків Trap Aggressor.

"Наказом МФУ № 11 (Міністерство фінансів України - ред) передбачено код класифікації доходів бюджету 21085000 "Надходження коштів, пов’язаних з виконанням норм Закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів". Станом на 10.11.2022 надходження за даним кодом відсутні," – йдеться у листі Держказначейства.

РНБО ухвалила рішення про націоналізацію корпоративних прав та фінансових активів в українських дочірніх компаніях "Сбербанку" і "Веб.РФ" у травні цього року.

У Trap Aggressor наголошують, що конфіскація російського майна під час війни повинна відбуватися проактивно, а кошти від неї оперативно надсилатися на підтримку ЗСУ.

Також важливо, щоб уряд систематично звітував про вилучене майно росіян та отримані від його продажу чи управління кошти.

Раніше розслідувачі повідомляли, що Міністерство юстиції не володіє інформацією про суму коштів, яка надійшла до держбюджету внаслідок стягнення активів підсанкційних росіян, які розташовані на території України.

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Також інформацією про те, скільки коштів надійшло до бюджету від управління арештованими російськими активами, не володіють в АРМА.