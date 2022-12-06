Росія хоче заборонити своїм компаніям продавати нафту за ціновою стелею

У РФ планують до кінця року ухвалити механізм заборони для російських компаній на продаж нафти з використанням цінової стелі.

Про це заявив віце-прем'єр РФ Олександр Новак, пише "Коммерсантъ".

За його словами, деталі цього механізму зараз обговорюють із компаніями.

"Зараз обговорюємо, доопрацьовуємо рішення, обговорюємо з компаніями", - сказав Новак, не навівши жодних подробиць.

Нагадаємо:

Наприкінці минулого тижня країни групи G7 оголосили, що погодилися встановити "стелю цін" на нафту, яка експортується з РФ морем, на рівні $60 за барель.

Між тим, 5 грудня набуло чинності рішення Ради ЄС про ліміт ціни на російську нафту і заборону морського транспортування російської нафти до третіх країн.

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Кремль заявляє, що Росія не має наміру визнавати введену Заходом "стелю цін" на нафту з РФ.

Економічна правда