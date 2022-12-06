Жителям Одещини планують відновити електропостачання до кінця дня – Галущенко

Електропостачання для споживачів в Одеській області планують відновити до вечора вівторка, 6 грудня.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону, передає пресслужба Міненерго.

Після чергової масованої атаки росіян енергетики проводять відновлювальні для заживлення критичної інфраструктури.

У понеділок українські сили протиповітряної оборони знищили більшість ворожих ракет, але були й влучання в окремі об’єкти генерації та електричні підстанції.

Наразі найскладніша ситуація з електропостачанням у Київській, Вінницькій та Одеській областях, додав Галущенко.

"В Одеській області на сьогодні на ранок вже заживлено критичну інфраструктуру – всю ніч енергетики працювали. Ми плануємо, що до вечора вже буде подана електроенергія для споживачів", – зазначив очільник Міненерго.

Він наголосив, що дефіцит в енергосистемі зберігається, але атомні енергоблоки набирають потужності, що дозволить його скоротити.

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Відновлювальні роботи тривають в режимі 24/7, зокрема, використовуючи і матеріали та обладнання, яке надають міжнародні партнери України.

Нагадуємо:

Офіс президента повідомив, що внаслідок масованої ракетної атаки росіян в обід 5 грудня пошкоджені два інфраструктурних об’єкти в Одеській області.

Енергетична система України зберегла цілісність після восьмої масованої атаки російських військ у понеділок, 5 грудня.