Курс валют на 6 грудня: гривня дещо ослабла до долара 

У вівторок, 6 грудня, гривня дещо стабілізувалася після різкого знецінення на "чорному ринку" днем раніше, однак курс знову ослаб.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:20 курс долара на "чорному ринку" становив 39,87 - 40,27 грн, а у понеділок, 5 грудня, коливався на рівні 40,03 - 40,22 грн. Водночас курсовий спред значно зріс, а отже продати долар стало дешевше.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 41,48 - 41,74 грн. Для порівняння, у понеділок курс коливався на рівні 41,49 - 41,90 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 39,8 - 40,3 грн (курс на 5 грудня – 39,85 - 40,32 грн);

Євро – 41,0 - 41,92 грн (курс на 5 грудня – 41,0 - 41,95 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,4 - 39,9 грн;

Ощадбанк – 40,0 - 40,5 грн;

Укрексімбанк – 39,9 - 40,4 грн;

Райффайзен – 39,9 - 40,3 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.