Всі розділи
Укр / Рус

Путін заморозив накопичувальну пенсію для росіян до кінця 2025 року

Вівторок, 6 грудня 2022, 12:12 - Олексій Павлиш

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, який продовжує заморожування накопичувальної частини пенсії - росіяни не отримають її до кінця 2025 року.

Про це пише "Коммерсантъ" з посиланням на офіційний портал правової інформації РФ.

Накопичувальна частина пенсії у РФ заморожена з 2014 року. Російська влада планувала, що захід буде одноразовим, однак продовжує його протягом 8 років.

При цьому 6% загальної частини страхових внесків із зарплати, які призначалися для пенсії майбутнім пенсіонерам, зараз виплачуються нинішнім пенсіонерам з метою скорочення обсягу дефіциту Пенсійного фонду РФ.

Цим законом передбачається також припинення держслужби для співробітників держструктур РФ, яких призвали на службу за мобілізацією.

Економічна правда

Путін Росія пенсії
Матеріали за темою
Ердоган погодився з Путіним, що зерно для бідних країн Африки має бути безоплатним 4 листопада 2022, 13:05
Путіну примарилось, що економіка РФ уже пройшла "пік труднощів" із санкціями 27 жовтня 2022, 20:30
У Кремлі хочуть передати російським компаніям активи в анексованих областях України 26 жовтня 2022, 16:52
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті