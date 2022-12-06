Азійські фондові індекси впали до двотижневого мінімуму, а долар зміцнився: причини
Акції на азійському ринку зазнали найсильнішого падіння за останні два тижні, водночас долар виріс на оптимістичних даних щодо економіки США.
Про це пише Reuters.
Так, фондовий індекс Азійсько-Тихоокеанського регіону MSCI знизився на 1,4%, що стало найбільшим падінням з 21 листопада, після того, як на попередній сесії він піднявся до тримісячного максимуму.
Орієнтовний показник зріс на 20% з жовтневих мінімумів через постійні розмови про те, що Китай послаблює заходи щодо боротьби з пандемією.
Акції в Кореї (KS11) впали на 1%, Тайвані (TWII) - на 1,6%, а Гонконг (HSI) втратив 1,1%. Китайські акції продовжили відновлення: індекс (CSI300) виріс на 0,6%, в той час як японський (N225) виріс на 0,3%.
"Зниження азійських акцій у вівторок відбулося після того, як світові акції і ціни на казначейські облігації впали в понеділок, оскільки нові дані про сильну економіку США підвищили очікування того, що процентні ставки залишаться на більш високому рівні протягом більш тривалого часу", - пише агентство.
У листопаді активність у сфері послуг США несподівано зросла, а зайнятість відновилася. Ці дані свідчать про економічний імпульс, який може підштовхнути ФРС до подальшого посилення політики.
При цьому долар залишився міцним проти основних конкурентів після найбільшого за два тижні ралі в понеділок, чому сприяли сильні дані по сфері послуг в США.
Австралійський долар відновив свої позиції після того, як Центробанк країни підвищив процентні ставки до десятирічного максимуму і підтвердив прогноз щодо подальших підвищень.
Хоча китайські акції зросли в останні тижні, вони є одними з найгірших в Азії в цьому році, попри те, що країна послабила карантинні обмеження.
У вівторок Пекін скасував необхідність для людей показувати негативні результати тестів на COVID для входу в супермаркети і офіси, що стало останнім кроком в ослабленні обмежень по всій країні після історичних протестів минулого місяця.
Економічна правда