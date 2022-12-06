Саудівська Аравія знизила ціни на нафту для Азії на тлі слабкого попиту

Саудівська Аравія знизила більшість цін на нафту для свого основного ринку, країн Азії, у відповідь на ослаблений попит на тлі карантину через COVID-19 в Китаї.

Про це повідомляє Bloomberg.

Контрольована державою Saudi Aramco знизила ціни на ключовий сорт легкої нафти для продажу в Азію в січні на 2,20-3,25 долара за барель понад цінний регіонального еталона.

Таке рішення передусім зумовлено слабким регіональним попитом. Зокрема, сусід Саудівської Аравії і колега в ОПЕК (Організація країн-експортерів нафти) Кувейт в заявив, що покупці нафти неохоче збільшують імпорт на наступний рік.

Рішення Aramco було ухвалено на наступний день після того, як Організація країн-експортерів нафти і її партнери вирішили зберегти видобуток на чинному рівні.

Компанія також знизила більшість цін для європейських споживачів, залишивши незмінними ціни для США.

Поппри це, офіційні відпускні ціни Aramco залишаються історично високими, що підкреслює обмеженість пропозиції на ринку.

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Крім того, поставки з Росії можуть також впасти із вступом в дію нафтових санкцій та запровадження стелі цін на російську нафту з 5 грудня.





