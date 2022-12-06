У США розслідують роботу Neuralink Маска через досліди на тваринах – ЗМІ

Сполучені Штати розслідують роботу нейротехнологічної компанії Neuralink Ілона Маска у справі про потенційні порушення правил поводження з тваринами у ході дослідів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на документи в розпорядженні редакції, співробітників компанії та джерела, знайомі з розслідуванням.

Так, компанія Neuralink Ілона Маска знаходиться під федеральним розслідуванням за потенційні порушення правил поводження тварин на тлі скарг персоналу про проведені у поспіху досліди на тваринах, що спричиняє додаткові страждання і смерті.

Neuralink розробляє мозковий імплантат, який, як вона сподівається, допоможе паралізованим людям знову ходити і лікувати інші неврологічні захворювання. Федеральне розслідування було відкрито в останні місяці та зосереджене на порушеннях закону про добробут тварин, який регулює те, як дослідники поводяться з деякими тваринами і тестують їх.

Розслідування почалося в час дедалі більшої незгоди співробітників щодо дослідів на тваринах в Neuralink через тиск з боку Маска. Мільярдер тисне на співробітників з метою пришвидшити процеси, що призводить до більшої кількості невдалих ти неточних експериментів. Такі невдалі тести доводилося повторювати, збільшуючи кількість піддослідних і вбитих тварин.

Загалом компанія вбила близько 1 500 тварин, включаючи понад 280 овець, свиней і мавп, після експериментів з 2018 року. Neuralink також проводила дослідження з використанням щурів і мишей.

Сама по собі загальна кількість смертей тварин не обов'язково вказує на те, що компанія порушує правила проведення тестувань: багато компаній у сфері медицини використовують тварин в експериментах, після чого вбивають їх, зокрема для посмертного дослідження.