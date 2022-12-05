Путін затвердив бюджет РФ на три роки: третину видатків спрямують на війну

Президент РФ Володимир Путін підписав закон про федеральний бюджет Росії на 2023 рік і плановий період 2024-2025 років - він, зокрема, передбачає підвищені витрати на силовиків та війну в Україні.

Про це пише Forbes Russia.

Так, у 2023 році ці витрати становитимуть понад 9 трлн руб, або 32% від усіх витрат.

При цьому підписаний Путіним закон передбачає дефіцитний бюджет протягом трьох років, дефіцит має знижуватися з 2% ВВП у 2023-му до 0,7% у 2025 році. Основним джерелом покриття дефіцитів вказані державні запозичення.

Також очікується, що у 2023-2025 роках зросте обсяг держборгу Росії. За підсумками 2023 року він становитиме близько 25,369 трлн рублів, 2024 року - 27,679 трлн рублів, 2025 року - 29,94 трлн рублів.

Натомість доходи бюджету в 2023 році, як очікується, становитимуть 26,13 трлн рублів (17,4% ВВП), витрати - 29,06 трлн рублів (19,4%).

У 2024 році доходи очікуються на рівні 27,24 млрд рублів, витрати - 29,43 трлн рублів. Доходи та витрати в 2025 році повинні становити 27,98 трлн і 29,24 трлн рублів відповідно.

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Економічна правда