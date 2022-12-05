PepsiCo планує подвоїти використання перероблюваної упаковки для напоїв до 2030 року

Американський виробник безалкогольних напоїв PepsiCo до 2030 року планує збільшити з 10 до 20% продажі напоїв в перероблюваній упаковці.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що це є частиною стратегічного плану компанії зі скорочення вмісту первинного пластику в упаковці до 50% до 2030 року та досягнення вуглецевої нейтральності до 2040 року.

Відповідно до концепції Фонду Еллен Макартур "Повторне використання – переосмислення упаковки", PepsiCo буде використовувати чотири підходи для досягнення своєї нової цілі щодо упаковки, включаючи: