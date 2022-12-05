PepsiCo планує подвоїти використання перероблюваної упаковки для напоїв до 2030 року
Понеділок, 5 грудня 2022, 17:13 -
Американський виробник безалкогольних напоїв PepsiCo до 2030 року планує збільшити з 10 до 20% продажі напоїв в перероблюваній упаковці.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що це є частиною стратегічного плану компанії зі скорочення вмісту первинного пластику в упаковці до 50% до 2030 року та досягнення вуглецевої нейтральності до 2040 року.
Відповідно до концепції Фонду Еллен Макартур "Повторне використання – переосмислення упаковки", PepsiCo буде використовувати чотири підходи для досягнення своєї нової цілі щодо упаковки, включаючи:
- розширення свого бізнесу SodaStream як вдома, так і на робочих місцях через SodaStream Professional;
- створюючи пропозиції пластикових (ПЕТ) і скляних пляшок багаторазового використання в партнерстві з розливними компаніями PepsiCo;
- розвиток бізнесу фонтанних напоїв за допомогою багаторазових чашок;
- прискорення росту в порошках і концентратах.