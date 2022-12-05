Курс валют на 5 грудня: долар та євро продовжують дорожчати

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У понеділок, 5 грудня, гривня різко знецінилась на "чорному ринку" відносно долара та євро, курси в касах банків зберігають стабільність.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:30 курс долара на "чорному ринку" становив 40,03 - 40,22 грн, а у п’ятницю, 2 грудня, коливався на рівні 39,86 - 40,17 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 41,49 - 41,90 грн. Для порівняння, у п’ятницю курс коливався на рівні 41,29 - 41,78 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 39,85 - 40,32 грн (курс на 2 грудня – 39,85 - 40,35 грн);

Євро – 41,0 - 41,95 грн (курс на 2 грудня – 40,8 - 41,6 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,4 - 39,9 грн;

Ощадбанк – 39,95 - 40,5 грн;

Укрексімбанк – 39,9 - 40,4 грн;

Райффайзен – 40,0 - 40,4 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.