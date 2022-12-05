Всі розділи
Укр / Рус

Японія запровадила обмеження цін на російську нафту, за виключенням імпортованої з "Сахалін-2"

Понеділок, 5 грудня 2022, 11:41

Японія запровадила цінову стелю на російську сиру нафту з понеділка, 5 грудня, ща виключенням імпортованої з заводу "Сахалін-2".

Про це йдеться в заяві уряду, повідомляє Reuters.

Рішення було прийнято після домовленості між країнами G7 та Австралією в п’ятницю про обмеження ціни на російську сиру нафту на рівні 60 дол за барель у рамках останніх санкцій проти Росії через її війну в Україні. 

Виняток щодо сирої нафти з далекосхідного російського проєкту "Сахалін-2", в якому японські енергетичні оператори мають частку після виходу Shell, було прийнято "у світлі енергетичної безпеки Японії".

У заяві додали, що про подальші заходи щодо російських нафтопродуктів, які мають початися 5 лютого 2023 року, буде оголошено згодом.

Нагадуємо:

5 грудня набуло чинності рішення Ради ЄС про ліміт ціни на російську нафту і заборону морського транспортування російської нафти до третіх країн.

ВІДЕО ДНЯ

Після досягнення домовленості між 27 державами-членами Європейського Союзу члени Групи семи, а також Австралія (разом - "Коаліція за обмеження ціни") запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Російської Федерації, на рівні 60 доларів США за барель.

нафта Японія Росія санкції
Матеріали за темою
Ціни на нафту зросли на тлі рішення ОПЕК+ і набуття чинності санкцій ЄС проти Росії 5 грудня 2022, 10:12
США й Саудівська Аравія хотіли підписати таємну угоду про збільшення видобутку нафти – ЗМІ 5 грудня 2022, 09:54
Росія збирає "тіньовий флот" зі старих танкерів, щоб продавати нафту попри санкції - ЗМІ 4 грудня 2022, 20:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті