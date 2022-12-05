Найбільший у світі завод по виробництву iPhone запрацює на повну потужність після протестів – ЗМІ

Постачальник Apple - тайванський Foxconn - очікує, що його постраждалий від COVID завод в Чженчжоу в Китаї відновить повне виробництво приблизно в кінці грудня - на початку січня після протесту робітників у листопаді.

Про це пише Reuters із посиланням на джерело в Foxconn.

"Наразі загальна епідемічна ситуація взята під контроль, листопад був найгіршим періодом", - заявили в компанії, додавши, що почали набирати нових співробітників і поступово "відновлюють виробничі потужності до нормального рівня".

Після протестів у листопаді, під час яких робітники мали сутички з персоналом служби безпеки заводу, Foxconn міг втратити більше 30% місячного виробництва в Чженчжоу, писало раніше Reuters.

Foxconn не розкрив деталей впливу зриву виробництва на свої плани та фінанси.

Аналітики кажуть, що Foxconn збирає близько 70% iPhone, а завод в Чженчжоу виробляє більшість його преміальних моделей, включаючи iPhone 14 Pro.

Потужності зараз поступово відновлюються з наймом нового персоналу, сказало джерело. При цьому співрозмовник відмовився назвати своє ім'я, оскільки ця інформація є приватною.

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"Якщо набір пройде гладко, відновлення повного виробництва може зайняти близько трьох-чотирьох тижнів", - зазначило джерело, вказавши на період приблизно з кінця грудня до початку січня.

За словами співрозмовника, Foxconn і місцева влада наполегливо працюють над набором персоналу, але залишається багато невизначеностей. Співрозмовник послався на "побоювання" деяких працівників щодо роботи в компанії після того, як минулого місяця завод постраждав від протестів, які іноді переростали в насильство.

"Ми працюємо на всіх парах над набором персоналу", - сказав співрозмовник.

Друге джерело Foxconn сказало, що компанія сподівається відновити повне виробництво "якомога швидше", але не змогло назвати терміни.

"Ситуація стабілізувалася", - сказав співрозмовник, маючи на увазі протести і ослаблення урядом обмежень, пов'язаних з COVID.

Нагадаємо:

Декілька сотень працівників найбільшого заводу з виробництва iPhone в Китаї затримали на тлі протестів, пов’язаних з умовами праці та жорсткими коронавірусними обмеженнями.

Заворушення на ключовому виробничому центрі Apple Inc. в китайському Чженчжоу, найімовірніше, призведуть до недовипуску близько 6 мільйонів одиниць iPhone Pro в цьому році.

Економічна правда