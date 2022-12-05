У США невідомі обстріляли електропідстанції: 40 тисяч споживачів залишились без світла
Невідомі обстріляли дві електричні підстанції у американському штаті Північна Кароліна, центральний округ дві доби не має електропостачання при морозній погоді.
Про це повідомляє Reuters.
За словами шерифа округу Мур Ронні Філдса, мотиви руйнувань у суботу ввечері невідомі. Через відключення у понеділок, а може й далі, будуть закриті школи.
За словами Філдса, ці інциденти розслідували місцеві, державні та федеральні правоохоронні органи, включаючи ФБР.
Міністр енергетики США Дженніфер Гранхольм повідомила у Twitter, що зв’язалася з Duke Energy Corp, якій належать підстанції, і Міністерство енергетики працює з іншими агентствами для розслідування та реагування.
"ФБР Шарлотта розслідує навмисне пошкодження енергетичних об'єктів в окрузі Мур. Ми постійно контактуємо з місцевими правоохоронними органами та партнерами з приватного сектору", – заявили у федеральному правоохоронному відомстві з посиланням на свої офіси в Шарлотті, штат Північна Кароліна.
За даними сайту відстеження poweroutage.us, близько 64% (40 тисяч) споживачів електроенергії округу Мур залишалися без світла в неділю ввечері.
"Це була цілеспрямована атака. Вона не була випадковою", – впевнений Філдс. Комунальники виявили зламані ворота та сліди вогнепальних пошкоджень обладнання.
Джефф Брукс, прес-секретар компанії Duke Energy, зазначив, що збої можуть тривати до четверга через великі масштаби пошкоджень.
У неділю ввечері в місцевості діяла комендантська година, і було відкрито притулок, який може вмістити до 250 осіб.