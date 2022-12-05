ЄС може накласти санкції на російський сектор безпілотників – ЗМІ

Євросоюз розглядає можливість накладення санкцій на російський сектор безпілотних літальних апаратів в рамках нового пакету санкцій, який можуть схвалити в середині грудня.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з цим питанням.

ЄС також розглядає санкції на інші технології та компоненти, що використовуються агресором у військових цілях, а також санкції, спрямовані на послуги, інвестиції, медіа та фінансовий сектор РФ.

Новий пакет, який стане дев'ятим від початку повномасштабної війни Росії проти України, також додасть близько 180 фізичних та юридичних осіб до санкційного списку блоку.

Польща і країни Балтії підштовхнули ЄС до посилення нового пакету санкцій в обмін на підтримку верхньої межі ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель – тобто на прибизно ринковому рівні, який не забезпечить суттєве скорочення нафтових доходів агресора.

Очікується, що новий пакет санкцій буде офіційно запропонований і обговорений цього тижня (5-9 грудня), а затвердити заходи планується до зустрічі лідерів ЄС в Брюсселі наступного тижня.

Протягом останніх місяців РФ використовує безпілотники, , зокрема іранські дрони-камікадзе, для масованих атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру України. Численні повідомлення вказують на використання американських та європейських компонентів як в російських, так і в іранських безпілотниках.

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5 грудня набуло чинності рішення Ради ЄС про ліміт ціни на російську нафту і заборону морського транспортування російської нафти до третіх країн