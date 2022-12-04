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За нових блекаутів в столиці обслуговуючі організації будуть вимушені якнайшвидше зливати воду з будинків 

Неділя, 4 грудня 2022, 18:15 - Ігор Пилипів

У випадку нових блекаутів, обслуговуючі організації мають якнайшвидше злити воду з будинків під’єднаних до центральної системи теплопостачання, щоб уникнути замерзання води в трубах.

Про це повідомив заступник міського голови та секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко в етері телемарафону. 

"У разі тривалої відсутності світла, обслуговуючим організаціям доведеться якомога швидше зливати воду з будинків, які під'єднані до центральної системи теплопостачання, щоб уникнути замерзання води в трубах, оскільки це може зробити будинок непридатним для  опалення в майбутньому" , – зазначив Бондаренко.

Він також додав, що окрім бюветних комплексів, станом на зараз, поповнюється список магазинів, котрі працюватимуть навіть за умови повного блекауту від резервного живлення. У разі тривалих відключень для бюветних комплексів також застосовуваметься окремий погодинний  графік роботи.

Економічна правда.

Київ електроенергія вода
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