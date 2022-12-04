"Газпром" більше не єдиний постачальник: Молдова диверсифікує імпорт газу

Молдовська газотранспортна компанія Moldovagaz купуватиме газ із двох джерел: "Газпрому" та Energocom, починаючи з 5 грудня.

Про це повідомив голова Moldovagaz Вадим Чебан, передає NewsMaker.

Чебан повідомив, що 5,7 млн кубометрів у межах чинного контракту Молдові поставить "Газпром", а ще 3,5 млн – Moldovagaz закупить в Energocom. Загалом у грудні Молдова закупить 9,2 млн кубометрів газу.

Куплений російський газ піде "Тираспольтрансгазу" на виробництво електроенергії на МГРЕМ у так званому Придністров’ї, а газ Energocom - для споживачів на правому березі Дністра.

Раніше повідомлялось, що Румунія почала експортувати газ до Молдови трубопроводом Ясси-Унгени.

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