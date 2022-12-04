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"Газпром" більше не єдиний постачальник: Молдова диверсифікує імпорт газу

Неділя, 4 грудня 2022, 12:18 - Ігор Пилипів

Молдовська газотранспортна компанія Moldovagaz купуватиме газ із двох джерел: "Газпрому" та Energocom, починаючи з 5 грудня. 

Про це повідомив голова Moldovagaz Вадим Чебан, передає NewsMaker.

Чебан повідомив, що 5,7 млн кубометрів у межах чинного контракту Молдові поставить "Газпром", а ще 3,5 млн – Moldovagaz закупить в Energocom. Загалом у грудні Молдова закупить 9,2 млн кубометрів газу.

Куплений російський газ піде "Тираспольтрансгазу" на виробництво електроенергії на МГРЕМ у так званому Придністров’ї, а газ Energocom - для споживачів на правому березі Дністра.

Раніше повідомлялось, що Румунія почала експортувати газ до Молдови трубопроводом Ясси-Унгени. 

Нагадаємо:

Молдова підписала у четвер, 27 жовтня, контракт із Болгарією про доступ до природного газу. 

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Молдова вперше імпортувала газ за реверсною схемою – із заходу на схід.

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