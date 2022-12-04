Головний прокурор ЄС заявила про готовність розслідувати справи пов’язані з обходом санкцій проти РФ

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Головний прокурор Європейського Союзу Лаура Кодруца Кевеші, яка здобула репутацію борця з корумпованими політиками у Румунії, заявила про бажання приступити до роботи з тими, хто ухиляється від російських санкцій.

Про це повідомляє Bloomberg.

Наразі ЄС розглядає можливість криміналізувати порушення санкцій, що дозволить прокурорам займатися розслідуванням таких справ.

За словами Кевеші, одним з можливих злочинів, пов'язаних з порушенням санкцій, є контрабанда підсанкційних товарів для РФ.

На сьогодні ЄС заморозив близько 18,9 млрд євро активів, що належать російським фізичним та юридичним особам, які підпадають під дію санкцій, з моменту лютневого вторгнення в Україну. Окрім порушень санкцій, європейська прокуратура вже розслідує справи про підозри в шахрайстві з бюджетом ЄС на суму понад 5 млрд євро.

Нагадаємо:

Рада ЄС у понеділок, 28 листопада, одноголосно ухвалила рішення додати порушення санкцій до списку злочинів ЄС, включених до Договору про функціонування Євросоюзу.

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Згідно із внутрішнім звітом Європейської комісії, переданим державам-членам у понеділок, санкції ЄС "підтоплюють" здатність Росії фінансувати війну проти України, але Китай і Туреччина допомагають їй обходити запроваджені Заходом обмеження.