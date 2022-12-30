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Стан енергомереж у Києві контрольований, але стабільність системи досить крихка – Yasno

П'ятниця, 30 грудня 2022, 21:11 - Олексій Павлиш

Київ повернувся до стабілізаційних графіків, стан енергомереж контрольований, але ця стабільність системи досить крихка.

Про це заявив гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

"Сьогодні повернулися до стабілізаційних графіків у Києві. Стан енергомереж контрольований. Проте слід зважати, що ця стабільність системи досить крихка, і на неї впливають не лише атаки, а й наше з вами споживання", - написав він.

"Це вже мало не класична історія і тисячне моє прохання: не включайте у розетку одразу все, що є у квартирі. Особливо зараз, коли всі готуються відзначати свята. Не варто використовувати водночас варильну поверхню чи електроплиту, пральну машину, електродуховку, телевізор і чайник. Тому що ще гірлянда - і весь район ризикує загаснути", - закликав він.

Нагадаємо:

Ситуація з постачанням електроенергії в Києві стабілізувалась – столиця повертається до графіків стабілізаційних відключень електроенергії.

Економічна правда

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