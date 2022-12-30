У грудні Україна отримала від партнерів 5 тисяч генераторів, ще 8 тисяч прийдуть на початку 2023

Протягом грудня від урядів держав та неурядових організацій Україні виділено близько 5 тис генераторів для забезпечення гуманітарних потреб. На початку 2023 року очікують ще 8 тисяч генераторів різної потужності додатково.

Про це повідомив у Facebook віцепрем'єр, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Росіяни зазнали поразок на полі бою і від того воюють з об'єктами цивільної інфраструктури України. Однак це лише консолідує міжнародну спільноту в підтримці нашого народу.

Світ солідарний з українським народом і допомагає пройти складну зиму 2022-23. Протягом грудня виділено близько 5 тисяч, на початку року очікуємо ще 8 тисяч генераторів різної потужності додатково", - написав Кубраков.

За його словами, генератори розподіляються відповідно до запитів та потреб регіонів - для забезпечення роботи об’єктів критичної інфраструктури, "Пунктів незламності", закладів охорони здоров’я та освіти тощо.

Виділення електричного обладнання відбулося за сприяння та співпраці European Commission, Emergency Response Coordination Centre - ERCC, додав міністр.

Економічна правда